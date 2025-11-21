Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 18:01

Путин заявил о нехватке у Киева объективных данных о ситуации на поле боя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Украины либо не располагает объективными данными о происходящем на поле боя, либо просто не способно трезво оценивать ситуацию. Такое мнение он высказал, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

«Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея её, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить», — сказал глава государства.

Путин также прокомментировал отказ Киева обсуждать предложение президента США Дональда Трампа. По его словам, если украинские власти и дальше будут игнорировать подобные инициативы, то случаи, подобные событиям в Купянске, «неизбежно повторятся на других ключевых участках фронта».

Путин: Купянск был почти полностью под контролем ВС России уже 4 ноября
Путин: Купянск был почти полностью под контролем ВС России уже 4 ноября

Также Путин на заседании с Совбезом заявил, что получил мирный план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов. Глава государства отметил, что этот документ может стать основой для мирного урегулирования конфликта. Как отметил Путин, США «предметно» документ с российской стороной ещё не обсуждали.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar