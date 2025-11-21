Путин заявил о нехватке у Киева объективных данных о ситуации на поле боя

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Украины либо не располагает объективными данными о происходящем на поле боя, либо просто не способно трезво оценивать ситуацию. Такое мнение он высказал, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

«Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея её, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить», — сказал глава государства.

Путин также прокомментировал отказ Киева обсуждать предложение президента США Дональда Трампа. По его словам, если украинские власти и дальше будут игнорировать подобные инициативы, то случаи, подобные событиям в Купянске, «неизбежно повторятся на других ключевых участках фронта».

Также Путин на заседании с Совбезом заявил, что получил мирный план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов. Глава государства отметил, что этот документ может стать основой для мирного урегулирования конфликта. Как отметил Путин, США «предметно» документ с российской стороной ещё не обсуждали.