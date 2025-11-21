Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 18:21

Суд Махачкалы изъял у семьи экс-депутата Гаджиева* активы на более чем 2 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Советский районный суд Махачкалы постановил изъять в доход государства активы семьи бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*. По данным объединённой пресс-службы судов Дагестана, общая стоимость имущества превышает 2 млрд рублей.

«Изъяты активы семьи совокупной стоимостью более 2 млрд рублей, включающие полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, в том числе имеющиеся на счетах, 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками, коммерческие здания и помещения», — указано в пресс-службе.

В ходе обысков у Копайгородских изъяли бриллиант и коллекцию часов на 45 млн руб
В ходе обысков у Копайгородских изъяли бриллиант и коллекцию часов на 45 млн руб

Напомним, что после начала СВО Гаджиев* уехал из России и начал финансировать украинскую армию. Life.ru сообщал, что он слил Западу тайные сведения об РФ за $45 миллионов. Какие именно данные сливал экс-депутат, в иске не раскрывается — детали остаются засекреченными.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar