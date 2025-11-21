Суд Махачкалы изъял у семьи экс-депутата Гаджиева* активы на более чем 2 млрд рублей

Советский районный суд Махачкалы постановил изъять в доход государства активы семьи бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*. По данным объединённой пресс-службы судов Дагестана, общая стоимость имущества превышает 2 млрд рублей.

«Изъяты активы семьи совокупной стоимостью более 2 млрд рублей, включающие полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, в том числе имеющиеся на счетах, 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками, коммерческие здания и помещения», — указано в пресс-службе.

Напомним, что после начала СВО Гаджиев* уехал из России и начал финансировать украинскую армию. Life.ru сообщал, что он слил Западу тайные сведения об РФ за $45 миллионов. Какие именно данные сливал экс-депутат, в иске не раскрывается — детали остаются засекреченными.

