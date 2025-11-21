Сценарист фильма «Ночной экипаж» Анатолий Усов умер в 85 лет

В возрасте 85 лет из жизни ушёл сценарист Анатолий Усов. Об этом проинформировали в пресс-службе Союза кинематографистов России 21 ноября.

«20 ноября 2025 года на 86-м году ушёл из жизни наш друг и коллега – советский и российский сценарист, член Союза кинематографистов России Анатолий Николаевич Усов (1940-2025)», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации.

За продолжительную творческую карьеру Усов создал сценарии для многих известных кинокартин. Среди его работ — «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», «Додумался, поздравляю!», «У нас новенькая», «Счастливая, Женька!», «Ночной экипаж» и другие значимые произведения отечественного кинематографа.

«Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича», — добавили в Союзе кинематографистов.

Церемония прощания с выдающимся кинодраматургом состоится 22 ноября в прощальном зале при больнице имени Юдина в Москве. Захоронение праха планируется провести в городе Жукове.

