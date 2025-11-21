Шольц признал, что тайно предлагал США сделку ради «Северного потока — 2»
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году он тайно обращался к США с предложением отменить санкции против «Северного потока — 2» в обмен на строительство терминалов для американского СПГ. Об этом он сообщил на заседании комиссии, расследующей деятельность фонда, поддерживающего проект.
«Письмо действительно существует», — передаёт газета Ostsee-Zeitung слова Шольца.
По данным издания, экс-канцлер также упомянул, что его позиция о необходимости строительства СПГ-терминалов для обеспечения энергетической безопасности Германии была озвучена им задолго до текущих событий. Вместе с тем Шольц снова заверил, что в феврале 2022 года он не одобрил выдачу лицензии на запуск уже возведенного газопровода «Северный поток — 2».
Ранее депутат Бундестага Штеффен Конте подверг критике возможную продажу Германией «Северного потока – 2» американскому инвестору Стивену Линчу, назвав это безумием. Политик из партии «Альтернатива для Германии» считает, что Германия продолжает закупать российские энергоресурсы через третьих лиц, переплачивая за это.
