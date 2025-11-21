Ранее депутат Бундестага Штеффен Конте подверг критике возможную продажу Германией «Северного потока – 2» американскому инвестору Стивену Линчу, назвав это безумием. Политик из партии «Альтернатива для Германии» считает, что Германия продолжает закупать российские энергоресурсы через третьих лиц, переплачивая за это.