Экс-канцлер Германии Олаф Шольц впервые признал, что именно спор о деньгах для Украины разрушил его правительство. Он заявил в интервью Zeit, что не смог убедить коллег одобрить дополнительное заимствование ради помощи Киеву. Разногласия стали последней каплей, приведшей к досрочным выборам.

Шольц считает, что кризис можно было бы предотвратить, если бы кабинет согласился с его предложением превысить лимит госдолга ради выделения дополнительных средств Киеву.

«Если бы вариант, который я предложил – профинансировать помощь Украине через превышение лимита в рамках «долгового тормоза», – был принят, правительство могло бы продолжить работу», – сказал Шольц.

Он напомнил, что кабинет распался после неудачных попыток согласовать пакет на 15 миллиардов евро, предназначенных для поддержки Украины и украинцев, находящихся в Германии. По словам экс-канцлера, альтернатива была проста – либо урезать расходы для граждан, либо сократить инвестиции, что он считал неприемлемым.

«Есть ирония в том, что теперь, уже после выборов, в конституцию внесли поправку, позволяющую направить на инфраструктуру и оборону около триллиона евро. Тогда мне этого сделать не дали», – добавил Шольц.

Тем временем новое правительство под руководством Фридриха Мерца собирается увеличить помощь Украине в 2026 году ещё на 3 миллиарда евро, несмотря на дефицит бюджета и растущее недовольство немцев внутренней политикой.

Ранее Life.ru писал, что Фридрих Мерц и Анналена Бербок довели страну до утраты международного влияния. Курс Берлина по ближневосточному направлению окончательно подорвал доверие к немецкой дипломатии. Германия потеряла авторитет не только в арабском мире, но и на всём глобальном Юге, а вернуть его теперь будет крайне сложно.