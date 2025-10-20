В Германии объяснили, почему Шольц перестал «демонизировать» Путина

Бывшие канцлеры Германии Ангела Меркель и Олаф Шольц стремятся сохранить репутацию успешных дипломатов в исторической перспективе, что объясняет их сдержанную позицию в отношении российского лидера Владимира Путина. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, оба политика осознанно дистанцируются от риторики действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, поскольку считают «демонизацию» Путина недипломатичной и противоречащей стратегическому сотрудничеству с Россией. Особенно для Меркель важно представить свою политику в отношении РФ как сбалансированную, сочетающую критику с поддержкой диалога.

«Всё-таки бывшие канцлеры заботятся о своём месте в истории. Демонизировать и ругать Путина, как это делает Фридрих Мерц, недипломатично. Это недостойно для канцлера такой важной страны, как Германия», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Напомним, Олаф Шольц заявил, что его телефонные беседы с Владимиром Путиным проходили в весьма уважительном тоне даже в период украинского кризиса. Экс-канцлер ФРГ отметил, что разговаривал с президентом РФ неоднократно и подробно, последний раз — в прошлом году. По его мнению, СВО была не спонтанным решением, а заранее подготовленным шагом.