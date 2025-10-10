Издание ссылается на интервью, которое Меркель дала венгерскому изданию Partizán накануне. В этом интервью она раскрыла, что в 2021 году Германия и Франция инициировали попытку разработать новый формат прямых диалогов с Москвой, альтернативный Минским соглашениям, однако инициатива была заблокирована прибалтийскими странами и Польшей.

Responsible Statecraft заключает, что эти комментарии предоставляют уникальный взгляд на эскалацию напряжённости между Западом и Россией, кульминацией которой стали события февраля 2022 года. Журнал отмечает, что версия Меркель усиливает аргументы о том, будто дипломатические рычаги для урегулирования конфликта не были исчерпаны до того, как он перерос в затяжное противостояние. При этом, как напоминает издание, в 2022 году сама Меркель уже признавала, что Минские договорённости служили цели предоставления Украине времени для наращивания военного потенциала.