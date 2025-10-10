Меркель обвинили в лицемерии после заявлений о России
Обложка © ТАСС / Petros Giannakouris / AP
Недавние высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель обнажают двойственность позиции Запада в отношении России. Об этом пишет Responsible Statecraft.
Издание ссылается на интервью, которое Меркель дала венгерскому изданию Partizán накануне. В этом интервью она раскрыла, что в 2021 году Германия и Франция инициировали попытку разработать новый формат прямых диалогов с Москвой, альтернативный Минским соглашениям, однако инициатива была заблокирована прибалтийскими странами и Польшей.
Responsible Statecraft заключает, что эти комментарии предоставляют уникальный взгляд на эскалацию напряжённости между Западом и Россией, кульминацией которой стали события февраля 2022 года. Журнал отмечает, что версия Меркель усиливает аргументы о том, будто дипломатические рычаги для урегулирования конфликта не были исчерпаны до того, как он перерос в затяжное противостояние. При этом, как напоминает издание, в 2022 году сама Меркель уже признавала, что Минские договорённости служили цели предоставления Украине времени для наращивания военного потенциала.
Между тем в Киеве резко раскритиковали заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая возложила часть ответственности за развязывание конфликта на Украине на Польшу и страны Балтии. Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель возложила на Польшу и страны Прибалтики часть вины за начало СВО. За это её раскритиковали в Европе. Российская сторона интерпретирует признание Меркель как попытку создать себе платформу для борьбы за пост Урсулы фон дер Ляйен. С такой трактовкой полностью согласен Дмитрий Песков.
