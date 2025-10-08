В Киеве резко раскритиковали заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая возложила часть ответственности за развязывание конфликта на Украине на Польшу и страны Балтии. Реакцию украинской стороны передало издание Politico, поговорив с высокопоставленным чиновником из Киева.

«Неприемлемы и, откровенно говоря, тошнотворны», — заявил собеседник издания, решивший остаться анонимным.

Критический отклик последовал и от официальных лиц упомянутых Меркель государств. Представители Польши, Эстонии и Латвии единогласно отвергли претензии, заявив, что европейские страны не могут быть виноваты в начале конфликта.