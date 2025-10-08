Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 13:02

Киев осудил Меркель за «‎тошнотворные» слова о вине Балтии в СВО, но анонимно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GYG Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GYG Studio

В Киеве резко раскритиковали заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая возложила часть ответственности за развязывание конфликта на Украине на Польшу и страны Балтии. Реакцию украинской стороны передало издание Politico, поговорив с высокопоставленным чиновником из Киева.

«Неприемлемы и, откровенно говоря, тошнотворны», — заявил собеседник издания, решивший остаться анонимным.

Критический отклик последовал и от официальных лиц упомянутых Меркель государств. Представители Польши, Эстонии и Латвии единогласно отвергли претензии, заявив, что европейские страны не могут быть виноваты в начале конфликта.

Обозвали дурой: В Эстонии продолжили лить грязь на Меркель за правду об СВО
Обозвали дурой: В Эстонии продолжили лить грязь на Меркель за правду об СВО

Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель возложила на Польшу и страны Прибалтики часть вины за начало СВО. За это её раскритиковали в Европе. Российская сторона интерпретирует признание Меркель как попытку создать себе платформу для борьбы за пост Урсулы фон дер Ляйен. С такой трактовкой полностью согласен Дмитрий Песков. А в Польше Меркель за это объявили «вредоносной» угрозой для Европы. Власти страны оказались разочарованы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Ангела Меркель
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar