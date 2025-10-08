Киев осудил Меркель за «тошнотворные» слова о вине Балтии в СВО, но анонимно
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GYG Studio
В Киеве резко раскритиковали заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая возложила часть ответственности за развязывание конфликта на Украине на Польшу и страны Балтии. Реакцию украинской стороны передало издание Politico, поговорив с высокопоставленным чиновником из Киева.
«Неприемлемы и, откровенно говоря, тошнотворны», — заявил собеседник издания, решивший остаться анонимным.
Критический отклик последовал и от официальных лиц упомянутых Меркель государств. Представители Польши, Эстонии и Латвии единогласно отвергли претензии, заявив, что европейские страны не могут быть виноваты в начале конфликта.
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель возложила на Польшу и страны Прибалтики часть вины за начало СВО. За это её раскритиковали в Европе. Российская сторона интерпретирует признание Меркель как попытку создать себе платформу для борьбы за пост Урсулы фон дер Ляйен. С такой трактовкой полностью согласен Дмитрий Песков. А в Польше Меркель за это объявили «вредоносной» угрозой для Европы. Власти страны оказались разочарованы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.