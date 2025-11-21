Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 19:03

Юный последователь ИГИЛ* перерезал горло туристу из Испании у мемориала в Берлине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /In Green

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /In Green

Сирийский мигрант совершил смертельное нападение на испанского туриста у мемориала Холокоста в Берлине. Данную информацию передаёт издание Daily Mail со ссылкой на материалы судебного процесса.

Инцидент произошёл ещё в феврале 2025 года, однако судебное разбирательство началось только в конце ноября. 19-летний Вассим Аль М., прибывший из Сирии и получивший убежище в Лейпциге в 2023 году, нанёс ножевые ранения 30-летнему мужчине. Потерпевший смог выбежать за пределы мемориального комплекса, но потерял сознание и скончался от полученных травм.

На суде прокуроры сообщили, что подсудимый являлся сторонником ИГИЛ* и планировал нападение на представителя иудейской веры. Незадолго до преступления он отправил через мессенджер своим единомышленникам фотографию и предложил свои услуги. Следствие установило, что Вассим Аль М. активно распространял идеологию террористов, отвергал западные ценности и был убеждён в необходимости ведения глобальной священной войны.

Фанатки Усамы бен Ладена планировали совершить теракт в Париже
Фанатки Усамы бен Ладена планировали совершить теракт в Париже

Ранее федеральная прокуратура США объявила о предотвращённом террористическом акте в штате Мичиган. По словам генерального прокурора Памелы Бонди, преступниками оказались последователи ИГИЛ*.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Германия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar