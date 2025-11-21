Юный последователь ИГИЛ* перерезал горло туристу из Испании у мемориала в Берлине

Сирийский мигрант совершил смертельное нападение на испанского туриста у мемориала Холокоста в Берлине. Данную информацию передаёт издание Daily Mail со ссылкой на материалы судебного процесса.

Инцидент произошёл ещё в феврале 2025 года, однако судебное разбирательство началось только в конце ноября. 19-летний Вассим Аль М., прибывший из Сирии и получивший убежище в Лейпциге в 2023 году, нанёс ножевые ранения 30-летнему мужчине. Потерпевший смог выбежать за пределы мемориального комплекса, но потерял сознание и скончался от полученных травм.

На суде прокуроры сообщили, что подсудимый являлся сторонником ИГИЛ* и планировал нападение на представителя иудейской веры. Незадолго до преступления он отправил через мессенджер своим единомышленникам фотографию и предложил свои услуги. Следствие установило, что Вассим Аль М. активно распространял идеологию террористов, отвергал западные ценности и был убеждён в необходимости ведения глобальной священной войны.

Ранее федеральная прокуратура США объявила о предотвращённом террористическом акте в штате Мичиган. По словам генерального прокурора Памелы Бонди, преступниками оказались последователи ИГИЛ*.

