Фигурист Солодников удивился отсутствию интернета в КНДР

Российский фигурист Макар Солодников рассказал, что во время поездки в КНДР его больше всего удивило отсутствие интернета в стране: связь доступна лишь в отеле в ограниченном виде. Об этом пишет Sport24.

Солодников в октябре участвовал в международном фестивале, приуроченном к 80-летию основания Трудовой партии. По его словам, интернет был доступен только через платный Wi-Fi в гостинице, причём десятиминутная сессия стоила два доллара. В остальных районах города сеть была полностью недоступна.

