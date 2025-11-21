Россия и США
21 ноября, 19:35

Фигурист Солодников удивился отсутствию интернета в КНДР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BGStock72

Российский фигурист Макар Солодников рассказал, что во время поездки в КНДР его больше всего удивило отсутствие интернета в стране: связь доступна лишь в отеле в ограниченном виде. Об этом пишет Sport24.

Солодников в октябре участвовал в международном фестивале, приуроченном к 80-летию основания Трудовой партии. По его словам, интернет был доступен только через платный Wi-Fi в гостинице, причём десятиминутная сессия стоила два доллара. В остальных районах города сеть была полностью недоступна.

Ранее украинский хоккеист, нападающий владивостокского «Адмирала» Дмитрий Тимашов объяснил своё решение играть в России желанием быть ближе к семье. Спортсмен отметил, что его отец, две сестры и два брата проживают в РФ, а сам он учился в школе в Калуге. По словам спортсмена, ему было тяжело на расстоянии от семьи.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Тимур Хингеев
  • КНДР
  • Фигурное катание
