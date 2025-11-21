Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

21 ноября, 19:51

Экс-адвокат Фейгин* был заочно арестован по решению суда в Курске

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mark_feygin*

Объединённая пресс-служба судов Курской области сообщила о заочном аресте бывшего адвоката Марка Фейгина*. Мера пресечения избрана Ленинским районным судом по обвинению в незаконном пересечении госграницы. Отметим, что Фейгин* признан иноагентом.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Фейгина Марка Захаровича* на территории РФ или с момента его экстрадиции, ему заочно предъявлено обвинение по ст. 322 ч. 3 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)», — уточняет пресс-служба ведомства.

Фейгин* в составе организованной группы нелегально пересёк границу России через пункт пропуска «Суджа» со стороны Украины не позднее 29 ноября 2024 года и проследовал вглубь РФ.

Марка Фейгина* заочно приговорили к 11 годам заключения. Соответствующее решение 16 июля 2024 года принял Басманный районный суд Москвы по делу о распространении недостоверной информации о Вооружённых силах Российской Федерации.

Экс-адвоката Фейгина* финансировали Германия, Украина и Нидерланды
Ранее сотрудники ФСБ нагрянули с обыском в квартиру родного брата экс-адвоката Марка Фейгина* Ростислава. Они планировали обнаружить у него дополнительные материалы по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва**, однако нашли там «биологическое оружие» — повсюду валялись грязные вещи, мусор, коробки и прочий хлам, в котором прекрасно себя чувствуют клопы и тараканы. Напомним, что бывший адвокат Фейгин* представлял интересы украинской лётчицы Надежды Савченко и участвовал в защите скандальной панк-группы Pussy Riot.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Алена Пенчугина
