21 ноября, 20:03

Британские военные тренируют боевые навыки в компьютерных играх

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Бойцы вооружённых сил Великобритании тренируют полезные в боевых условиях навыки в компьютерных играх. Такой информацией делится издание Telegraph, ссылаясь на замкомандующего командованием киберопераций и специальных операций британских вооружённых сил Тома Копинджера-Симса.

«Британские солдаты используют компьютерные игры, такие как Call of Duty, для повышения «боеготовности», — говорится в публикации.

Представитель командования отметил, что опыт конфликта на Украине продемонстрировал эффективность игровых технологий при подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и повышении квалификации специалистов киберподразделений. В министерстве обороны Великобритании подтвердили, что специальные симуляторы способствуют увеличению точности действий операторов дронов и сокращению времени принятия решений.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Соединённое Королевство разработало детальный план размещения своих войск на Украине после возможного прекращения огня. По его словам, Лондон уже провёл необходимую разведку и определил состав контингента. Согласно плану, британские подразделения будут дислоцированы в тыловых районах вдали от линии фронта и границ России.

Виталий Приходько
