Захарова: Британия не дала ответа на данные ФСБ о срыве операции по угону МиГ-31

Российские власти не получили никакого ответа от Великобритании на сообщение о предотвращении попытки угона истребителя МиГ-31. Данное заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат констатировала, что Лондон проигнорировал официальное заявление ФСБ. Она подчеркнула, что ни по одной из ведомственных линий связи не поступило никаких разъяснений от британской стороны. Захарова также добавила, что англичане обычно предпочитают не комментировать темы, которые для них неудобны.

«Мы никакой реакции от британских властей, ни по одной из их ведомственных линий не получали на то сообщение, которое было сделано ФСБ России от 11 ноября о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки МО Украины и его британских кураторов. На сегодняшний день никакой реакции не было... Англичане традиционно воздерживаются от комментариев неудобных для них тем», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Напомним, что ранее ФСБ России сообщила о пресечении специальной операции украинской военной разведки, курируемой британскими специалистами. По данным ведомства, план предполагал вербовку российских военных лётчиков для последующего угона самолёта. Далее истребитель с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» планировалось перенаправить в зону ответственности ПВО альянса НАТО в Румынии. По словам самого лётчика, попытка вербовки завершилась провалом из-за речевой ошибки куратора. Мужчину выдала характерная манера произношения, а именно специфический звук «Г», свойственный украинскому говору.