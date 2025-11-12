На Западе резко отреагировали на попытку Киева организовать провокацию с угоном российского истребителя МиГ-31, оснащённого ракетой «Кинжал». Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский своими действиями пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.

«Зеленский не только отказался от дипломатии с Россией, но теперь и напрямую пытается втянуть нас в войну своими безрассудными действиями», — написал политик в соцсети X.

По словам Мема, подобные шаги Киева становятся всё опаснее и могут привести к серьёзному военно-политическому кризису.