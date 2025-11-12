На Западе в ужасе от безрассудного приказа Зеленского угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»
На Западе резко отреагировали на попытку Киева организовать провокацию с угоном российского истребителя МиГ-31, оснащённого ракетой «Кинжал». Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский своими действиями пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.
«Зеленский не только отказался от дипломатии с Россией, но теперь и напрямую пытается втянуть нас в войну своими безрассудными действиями», — написал политик в соцсети X.
По словам Мема, подобные шаги Киева становятся всё опаснее и могут привести к серьёзному военно-политическому кризису.
Ранее ФСБ России предотвратила операцию украинской военной разведки и их британских кураторов по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Как сообщили в ЦОС ФСБ, цель операции — провокация против крупнейшей авиабазы НАТО. Они пытались завербовать штурмана, однако последний вступил в оперативную игру под контролем контрразведки. Замысел кураторов включал отравление пилота через кислородную маску, после чего планировалось направить самолёт в сторону базы НАТО в Румынии. Вербовщик обещал лётчику МиГ-31 «пышногрудых барышень» и пиво в Мюнхене, как убитому в Испании перебежчику Кузьминову.
