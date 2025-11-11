Вербовщик обещал лётчику МиГ-31 «‎пышногрудых барышень» и пиво в Мюнхене, как Кузьминову

ФСБ опубликовала фрагменты переписки, из которых следует, что сотрудник украинской военной разведки пытался завербовать российского лётчика для угона истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обещая ему выпить пива в Мюнхене.

Видео © ФСБ РФ

В сообщениях вербовщика звучали и неформальные обещания. В одном из скриншотов он уверял, что операция пройдёт гладко, добавляя: «Это не первое мероприятие, которое я организую, и с полной уверенностью говорю, что всё пройдёт как по маслу, ещё выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень и с улыбкой вспомним эту историю». Также, по данным ФСБ, вербовщик обещал лётчику организовать переезд его родителей в «комфортную страну с хорошей медициной».

Согласно опубликованным материалам, план предполагал нанесение яда на кислородную маску командира экипажа. Угон хотели провести 4 ноября 2025 года, после чего самолёт собирались направить в район авиабазы НАТО в румынской Констанце для последующего «сбития» и имитации катастрофы. Чтобы убедить пилота, ему показывали фото с бывшим российском лётчиком Максимом Кузьминовым, который в 2023 году угнал вертолёт и перешёл на сторону Киева, а затем был убит.