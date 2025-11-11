Вербовщик обещал лётчику МиГ-31 «пышногрудых барышень» и пиво в Мюнхене, как Кузьминову
Обложка © ФСБ РФ
ФСБ опубликовала фрагменты переписки, из которых следует, что сотрудник украинской военной разведки пытался завербовать российского лётчика для угона истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обещая ему выпить пива в Мюнхене.
Видео © ФСБ РФ
В сообщениях вербовщика звучали и неформальные обещания. В одном из скриншотов он уверял, что операция пройдёт гладко, добавляя: «Это не первое мероприятие, которое я организую, и с полной уверенностью говорю, что всё пройдёт как по маслу, ещё выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень и с улыбкой вспомним эту историю». Также, по данным ФСБ, вербовщик обещал лётчику организовать переезд его родителей в «комфортную страну с хорошей медициной».
Согласно опубликованным материалам, план предполагал нанесение яда на кислородную маску командира экипажа. Угон хотели провести 4 ноября 2025 года, после чего самолёт собирались направить в район авиабазы НАТО в румынской Констанце для последующего «сбития» и имитации катастрофы. Чтобы убедить пилота, ему показывали фото с бывшим российском лётчиком Максимом Кузьминовым, который в 2023 году угнал вертолёт и перешёл на сторону Киева, а затем был убит.
Как уже писал Life.ru, с осени 2024 года украинская и британская разведки планировали угон российского двухместного истребителя МиГ-31, несущего гиперзвуковую ракету «Кинжал». Они пытались завербовать штурмана — тот сообщил руководству и вступил в оперативную игру под контролем контрразведки. Замысел кураторов включал отравление пилота через кислородную маску, после чего планировалось направить самолёт в сторону базы НАТО в Румынии.
