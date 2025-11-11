Россия и США
11 ноября, 07:57

Штурман не смог бы посадить российский истребитель МиГ-31 в случае угона

Обложка © ФСБ РФ

Заслуженный военный лётчик Андрей Грибов заявил, что штурман не смог бы посадить российский истребитель МиГ-31 в случае угона — посадка из задней кабины по руководству по лётной эксплуатации не предусмотрена и привела бы к катастрофе. Соответствующее заявление он сделал в видео, опубликованном ФСБ.

Грибов пояснил, что в двухместном МиГ-31 командир находится в передней кабине, а штурман — сзади. В случае потери сознания пилота штурман может лишь вывести самолёт в зону катапультирования, но не выполнить безопасную посадку.

«Посадка невозможна, она приведет к катастрофе», — объясняет лётчик.

Life.ru узнал, зачем Лондон и Киев хотели угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

ФСБ ранее сообщала, что осенью 2024 года украинская и британская разведки планировали угон российского двухместного истребителя МиГ-31, несущего гиперзвуковую ракету «Кинжал». По версии ведомства, иностранные спецслужбы пытались завербовать штурмана — тот сообщил руководству и вступил в оперативную игру под контролем контрразведки. Замысел кураторов включал отравление пилота через кислородную маску, после чего планировалось направить самолёт в сторону базы НАТО в Румынии.

