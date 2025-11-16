Россия и США
16 ноября, 13:38

Российский пилот МиГ-31 раскрыл, что вербовщика на угон самолёта выдал украинский говор

Попытка вербовки российского пилота для угона истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» провалилась из-за речевой оплошности агента. Как сообщил непосредственно командир экипажа в интервью корреспонденту ВГТРК Алексею Головко, злоумышленника выдала характерная для украинского говора буква «Г».

Российский пилот МиГ-31 назвал главную ошибку вербовавшего его на угон истребителя. Видео © Telegram /ВЕСТИ

Лётчик подробно описал, как с ним установил контакт мужчина, представившийся журналистом Bellingcat*. Для подтверждения полномочий незнакомец продемонстрировал фотографию своей пресс-карты. Он пытался выведать информацию и даже предлагал заплатить за озвученные сведенья. Однако в ходе беседы пилот заметил характерное фрикативное произношение звука «Г», свойственное для украинской речи. Именно эта фонетическая особенность позволила установить истинное происхождение собеседника и цели разговора. Поэтому пилот принял решение не продолжать опасное общение.

Напомним, что ФСБ ранее сообщала о пресечении попытки вербовки российских лётчиков для угона двухместного истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По информации ведомства, разработка операции украинской и британской разведками велась ещё осенью 2024 года. Иностранные спецслужбы пытались завербовать штурмана, который своевременно сообщил руководству и начал оперативную игру под контролем контрразведки. Вербовщики предлагали лётчикам денежное вознаграждение в размере трёх миллионов долларов за выполнение преступного замысла. Эта махинация стала известна Западу, где резко отреагировали на попытку Киева организовать провокацию.

* Включено в перечень нежелательных организаций.

