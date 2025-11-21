В Турции подросток умер от разрыва кишечника после жестоких пыток на работе

В Турции 15-летний подросток погиб в результате «неудачной шутки», устроенной его коллегами на работе. Сообщение об инциденте публикует издание Daily Mail.

Инцидент произошёл в столярной мастерской. Согласно заявлениям коллег, они избили и связали подростка «в шутку». «Розыгрыш» быстро перерос в жестокие пытки: с мальчика силой сняли штаны и направили в его задний проход шланг со сжатым воздухом под высоким давлением.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него критические повреждения внутренних органов, в частности, разрыв кишечника. Пять дней медики боролись за его жизнь в отделении интенсивной терапии, но юноша скончался.

Полиция начала расследование, одного из преступников заключили под стражу.

