Три года рядом с мумией: В Италии мужчина скрывал смерть матери, чтобы получать её пенсию

Полиция на севере Италии (провинция Мантуя) задержала 57-летнего мошенника, присваивавшего пенсию умершей матери на протяжении трёх лет. Как пишет Rainews24, мужчина скрывал факт её смерти. Инцидент произошёл в городке Борго-Вирджилио.

После естественной смерти матери в 2022 году мужчина, медицинский работник по профессии, продолжил получать её пенсию. Преступлению способствовало его одинокое проживание в сельской местности.

Попытка мошенника обновить удостоверение личности покойной матери провалилась из-за неудачной маскировки. Явившись в госучреждение в парике и гриме, он не смог убедить сотрудников, что является пожилой женщиной, и те вызвали полицию.

В доме итальянского медработника следователи обнаружили мумифицированное тело его матери. Используя профессиональные навыки, мужчина удалил из тела жидкости. По одним данным, тело находилось в гостиной, по другим — в подвале. Точную причину и дату смерти установит экспертиза. Мужчине предъявлены обвинения в мошенничестве, подлоге, подмене личности и сокрытии трупа.

Ранее жительница Забайкалья два года продолжала получать пенсию своего умершего дяди. В период с октября 2021 года по февраль 2024 года женщина незаконно получала выплаты после смерти родственника. Общая сумма полученных средств превысила полмиллиона рублей. Причиной стало сокрытие информации о смерти родственника от Социального фонда. По факту обнаружения мошенничества действия женщины были расценены как кража с банковского счёта. Суд признал её виновной, обязав выплатить штраф в размере 240 тысяч рублей и возместить всю незаконно полученную сумму.