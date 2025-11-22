Россия и США
21 ноября, 22:06

Кабмин утвердил положение о льготном образовательном кредитовании

Обложка © Life.ru

Правительство Российской Федерации официально утвердило новый регламент предоставления государственной поддержки для образовательного кредитования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Цель этих нововведений — с 1 декабря 2025 года ориентировать льготное образовательное кредитование на обеспечение притока абитуриентов на приоритетные специальности для достижения технологического лидерства», — заявили представители Министерства образования и науки во время общения с РИА «Новости».

В ведомстве также сообщили, что размер субсидируемой процентной ставки по образовательным кредитам сохранится на текущем уровне и будет составлять 3%. Перечень приоритетных специальностей, по которым будет предоставляться поддержка, утверждён совместно с новым положением о кредитовании.

Юрист оценил идею ввести в России штрафы за оскорбление учителей
Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что необходимость отмены ЕГЭ и перехода на 12-летнее обучение в школах постепенно исчезает. По его словам, это связано с позитивными изменениями в российской системе образования.

