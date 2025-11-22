Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 21:59

В Санкт-Петербурге тестовый поезд проехал до станции метро «Юго-Западная»

Обложка © Telegram / Петербург - Пресс-служба

Обложка © Telegram / Петербург - Пресс-служба

В Санкт-Петербурге стартовали испытания участка шестой ветки метрополитена. Первый поезд преодолел пятикилометровый перегон от станции «Нарвская» до строящейся «Юго-Западной». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства города.

В Санкт-Петербурге тестовый поезд проехал до станции метро «Юго-Западная». Видео © Telegram / Александр Беглов

«На новой 6-й линии Петербургского метрополитена началась обкатка пускового участка. Первый тестовый поезд прошёл сегодня 5-километровый отрезок от станции «Нарвская» линии 1 до платформ станции «Юго-Западная» 6-й Красносельско-Калининской линии», — отметили в пресс-службе.

Пусковой участок включает станции «Путиловская» и «Юго-Западная». Губернатор Александр Беглов отметил, что работы на линии опираются на опыт предыдущих проектов и совпали с 70-летием Петербургского метрополитена.

В Стамбуле при обвале грунта на строящейся станции метро погиб рабочий
В Стамбуле при обвале грунта на строящейся станции метро погиб рабочий

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2028 году на Арбатско-Покровской линии метро появится новая конечная станция — «Гольяново». Продление линии значительно улучшит транспортную доступность. Более 160 тысяч жителей района Гольяново смогут тратить на поездки по городу почти вдвое меньше времени. Например, путь до БКЛ сократится с 40 до 25 минут, а до МЦК — с 30 до 20.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar