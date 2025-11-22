В США семья годами морила голодом девочку, которая в 14 лет весила 16 кг

В округе Аутагами американского штата Висконсин полиция задержала четырёх членов семьи, которые держали 14-летнюю девочку взаперти и морили её голодом. Среди арестованных — её биологический отец Уолтер Гудман и его жена Мелисса. Об этом сообщает Fox 11 News.

«Я видела её фотографии, и она выглядела как скелет. Она весила всего 15,8 кг и была буквально кожа да кости», — заявила в суде помощник окружного прокурора Джули ДюКвейн.

Следствие установило, что Уолтер Гудман неоднократно угрожал дочери и говорил, что хотел бы оставить её в лесу. Девочка большую часть времени находилась в запертой комнате, а отец наблюдал за ней через веб-камеру, утверждая, что она может навредить себе.

Подросток весила всего 16 кг и страдала от тяжёлого истощения. Медики зафиксировали опасные для жизни состояния: сердечную дисфункцию, острый гепатит и панкреатит. В августе девочку доставили в больницу в критическом состоянии. Когда ей перечислили блюда и рассказали о трёхразовом питании, у неё «загорелись глаза». По её словам, отец сердится, когда она ест больше положенного. Сейчас подросток выписана, набирает вес и постепенно восстанавливается. Отметим, что остальные члены семьи имеют избыточную массу тела.

Семье ребёнка были предъявлены обвинения в физическом и эмоциональном насилии над несовершеннолетней. Им грозит около 80 лет тюрьмы.

А ранее диетолог рассказала, что россияне, имеющие диагноз «ожирение», в среднем тратят на продукты питания меньше, чем граждане без проблем с весом. В России сложилась парадоксальная ситуация, когда вредные для здоровья продукты являются более доступными по цене. А некоторые люди с ожирением осознанно продолжают выбирать вредные продукты, понимая весь урон, который они наносят своему организму.