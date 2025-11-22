Life.ru раскрыл пять шагов, которые помогут встретить праздники без паники

В конце года легко немного «сойти с ума»: рабочие дедлайны, отчёты, покупка подарков, встречи, семейные и праздничные дела. Казалось бы, такое сказочное время, но вместо радости, легко погрузиться в тревогу и усталость. Гештальт-терапевт, психолог сервиса Ясно Виктория Манакова специально для Life.ru рассказала о простых психологических шагах, которые помогут встретить праздники не в панике, а с удовольствием и теплом.

«Спросите себя: как бы я на самом деле хотел(-а) провести эти дни? Тихо дома, наедине с близкими или стать частью какого-то большого мероприятия? Проговорите свои ожидания с родными — это избавит от разочарований, когда в канун праздника окажется, что другой представлял себе это как-то иначе», — советует эксперт.

Сверьте ваши желания, обсудите формат, бюджет и распределите роли (кто готовит, кто покупает подарки, кто украшает). План можно делать гибким — достаточно определить основные границы, чтобы избежать хаоса в последнюю неделю. Планирование — это не про контроль, а про заботу о себе будущем.

Присутствие «здесь и сейчас» — праздник как процесс, а не пункт в списке Праздник — это не точка в календаре, а процесс, в котором важно присутствовать. Мы часто относимся к праздникам как к цели: «надо успеть», «надо красиво», «надо чтобы всем было хорошо». Это ведёт к постоянному напряжению, предупреждает специалист.

Когда вы украшаете ёлку, выбираете подарок, слушаете зимнюю музыку — это уже часть новогоднего волшебства. Не торопитесь. Позвольте себе замедлиться и буквально чувствовать момент. Когда мы замечаем приятные мелочи, мозг воспринимает их как подтверждение безопасности. А значит, тревога снижается.

«Список — это не признак тревожности, а инструмент заботы о себе. Когда задачи оказываются не в голове, а на бумаге (или в заметках телефона), психика перестаёт тратить энергию на постоянное «не забыть». К тому же каждый пункт, который вычеркнут, даёт маленький выброс дофамина — естественное ощущение удовлетворения и контроля. Поэтому составляйте списки: подарки, продукты, задачи по подготовке (установка ёлки, покупка декора, украшение квартиры), список звонков и поздравлений. Разбейте большие дела на маленькие шаги», — уточняет собеседница Life.ru.

Подводите итоги года экологично Новый год — удобный рубеж для рефлексии, но важно делать это бережно к себе. Поэтому подходить к процессу стоит не с позиции критика, а с позиции мудрого наблюдателя. Попробуйте ответить себе на вопросы: Что у меня получилось в этом году? За что я могу быть благодарен/на? Что я узнал(-а) о себе? Что хочу взять с собой в следующий год?

Важно не обвинять себя за несделанное и несбывшееся, а увидеть, как вы выросли даже в сложных обстоятельствах. Иногда «не достичь желаемого» — тоже результат: опыт, понимание, новые планы. А также обязательно найдите что-то, из того что получилось, чем можно гордиться в этом году.

Создайте свой личный ритуал завершения старого года и начала нового Психика любит завершённость. Когда мы обозначаем конец одного цикла, нам легче входить в новый. Так вы помогаете мозгу и телу понять: год завершён, теперь можно отдыхать и желать нового. Ритуалом может стать любой действие в новогоднюю ночь.

«Начать планировать, как провести новогодние праздники и завершать год заранее — значит не спешить, а заботиться о себе и своём комфорте. Немного осознанности, списков и бережной рефлексии — и вы получите не только красивую картинку в соцсетях, но и настоящее ощущение радости, спокойствия и новогодней сказки», — отметила психолог.

