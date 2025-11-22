Россия и США
21 ноября, 23:22

Кабмин утвердил гранты для талантливых иностранцев, желающих обучаться в РФ

Российское правительство утвердило постановление, определяющее порядок предоставления грантов талантливым иностранцам и лицам без гражданства, демонстрирующим выдающиеся способности. Оно размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

В постановлении прописаны критерии отбора претендентов, направления финансирования и условия участия в образовательных программах российских учреждений. Программа рассчитана на обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории России. Постановление вступило в силу 21 ноября.

А ранее федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова поддержала инициативу о введении должности уполномоченного по правам студентов. Она напомнила, что в ряде стран, например в Турции, институт уполномоченных имеет заместителей по направлениям — по правам молодёжи, военнослужащих, госслужащих. По словам Москальковой, такая специализация оправдана и в российской системе. Она готова оказать организационную и административную поддержку новому институту.

Тимур Хингеев
