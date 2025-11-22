Россия и США
21 ноября, 23:17

Сотрудники МЧС локализовали пожар в Центральном районе Санкт-Петербурга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Спасатели локализовали пожар в Центральном районе Санкт-Петербурга в квартире на втором этаже. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«21 ноября в 23:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Колокольная, дом 5. На втором этаже в коммунальной квартире происходило горение обстановки комнаты и коридора на общей площади 30 кв. метров. В 01:19 пожар локализован», — говорится в сообщении ведомства.

Из здания были эвакуированы 32 человека. Среди пострадавших — одна женщина. К ликвидации пожара привлечено восемь единиц техники и 37 человек личного состава МЧС.

Ранее Life.ru опубликовал видео с места происшествия. Как рассказали жильцы здания, в квартире на втором этаже произошёл пожар из-за взрыва батареи от электровелосипеда. Людям пришлось экстренно эвакуироваться из своих квартир из-за сильного дыма в подъезде. Пожарные помогли эвакуироваться двум жильцам, ещё около 20 человек вышли самостоятельно.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

