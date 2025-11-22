215 учениц и 15 учителей были похищены боевиками из католической школы в Нигерии

Представитель Христианской ассоциации Нигерии заявил, что боевики похитили 215 учениц и 15 преподавателей из католической школы. Об этом передаёт агентство AFP.

Часть учащихся смогла сбежать во время нападения. Власти штата Нигер из-за растущей нестабильности временно закрыли все школы-интернаты. Это уже второй массовый захват заложников в Нигерии за неделю.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты получат «полное право» ввести войска в Нигерию, если местные власти «продолжат допускать убийства христиан». По его словам, Министерству обороны США уже отдано распоряжение подготовиться к возможным операциям.

Ранее у берегов Нигерии произошло нападение пиратов на пассажирское судно, в результате которого было захвачено не менее 12 человек. Недалеко от порта Калабар в штате Кросс-Ривер произошло разбойное нападение на пассажирское судно Heavenly Grace. Преступники, догнав судно вскоре после его выхода в рейс, силой заставили его остановиться. Угрожая пассажирам, они пересадили их в свою лодку, похитили весь груз и скрылись в неизвестном направлении.