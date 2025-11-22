Россия и США
22 ноября, 01:02

В Санкт-Петербурге археологи обнаружили систему водоснабжения XVII века

Обложка © Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге на Охтинском мысе обнаружен фрагмент водопроводной системы XVII века. Археологи обнаружили 80 метров деревянных труб, которые были частью шведского города Ниен. Об этом сообщили в пресс-службе местного водоканала.

«В этом сезоне археологи работали на Охтинском мысе, на территории древнего шведского города Ниен. И сделали находку, которая переносит нас в начало XVII века: обнаружено 80 метров прекрасно сохранившихся деревянных водопроводных труб, выполненных по удивительно продвинутой для своего времени технологии», — говорится в сообщении.

Часть находки уже передана в выставочный центр «Вселенная воды». Сейчас сотрудники музея проводят сушку и обработку древесины для консервации. После подготовки элементы водопровода станут экспонатом.

А ранее археологи в Венгрии вскрыли римский саркофаг, пролежавший в земле около 17 веков. Сотрудники Будапештского исторического музея обнаружили внутри известнякового саркофага неповрежденный скелет молодой женщины. Находка также включает остатки богато украшенной золотыми нитями одежды и впечатляющий набор артефактов: два целых стеклянных сосуда, 140 монет, бронзовые фигурки, янтарные украшения и костяную шпильку для волос.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

