В центре Москвы загорелось многоэтажное здание

В Москве загорелось многоэтажное здание на Тверской улице. Об этом сообщили в столичном МЧС.

«На Тверской улице произошло загорание строительных материалов на 9 этаже многоэтажного нежилого здания. На месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала SHOT, горит здание Центрального телеграфа — памятника архитектуры, культурного наследия в стиле советского ар-деко. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее спасатели Санкт-Петербурга локализовали пожар в Центральном районе. На втором этаже в коммунальной квартире загорелись комната и коридор на общей площади 30 кв. метров. К ликвидации пожара было привлечено восемь единиц техники и 37 человек личного состава МЧС.