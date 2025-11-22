Россия и США
22 ноября, 00:17

В центре Москвы загорелось многоэтажное здание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В Москве загорелось многоэтажное здание на Тверской улице. Об этом сообщили в столичном МЧС.

«На Тверской улице произошло загорание строительных материалов на 9 этаже многоэтажного нежилого здания. На месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала SHOT, горит здание Центрального телеграфа — памятника архитектуры, культурного наследия в стиле советского ар-деко. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее спасатели Санкт-Петербурга локализовали пожар в Центральном районе. На втором этаже в коммунальной квартире загорелись комната и коридор на общей площади 30 кв. метров. К ликвидации пожара было привлечено восемь единиц техники и 37 человек личного состава МЧС.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

