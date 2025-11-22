Россия и США
22 ноября, 00:35

Российские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WHYFRAME

Женская сборная России по шахматам одержала уверенную победу над командой Узбекистана в четвертьфинальном матче мирового командного чемпионата. Соревнования проходят в Испании.

Встреча включала в себя две игры, в каждой из которых российские шахматистки добились успеха с идентичным счётом 3,5:0,5. В первой игре выиграли свои партии Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова, Лея Гарифуллина завершила свою встречу вничью. Во второй встрече победы одержали Лагно, Шувалова и Анна Шухман, тогда как Горячкина поделила очки со своей соперницей.

В следующем раунде соревнований российская команда встретится со сборной Китая, которая прошла в полуфинал после победы над американскими шахматистками в серии тай-брейков. Полуфинальный поединок также состоится между командами Азербайджана и Казахстана. Решающие матчи запланированы на 22 ноября.

Мировой командный чемпионат проводится с двухгодичной периодичностью. Российские шахматистки стали победительницами турнира в 2021 году, но пропустили предыдущее первенство в связи с решением Международной шахматной федерации. В текущем сезоне спортсменки допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее на командном чемпионате мира по шахматам в Испании россиянки в четвёртом туре обыграли сборную Азербайджана. Счёт встречи 3:1 в пользу российской команды сложился благодаря победам Анны Шухман и Ольги Гири. Александра Горячкина и Екатерина Лагно завершили свои партии вничью.

