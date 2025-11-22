Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 01:18

Кабмин утвердил правила определения количества платных мест в вузах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Правительство России утвердило список специальностей и направлений в университетах, для которых будет установлен лимит платных мест. Распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Регулированию подлежат 30 бакалаврских программ и 12 программ специалитета. Для прочих направлений и специальностей вузы смогут самостоятельно определять объём платного приёма.

В пресс-службе Минобрнауки РФ пояснили РИА «Новости», что ограничение платного приёма направлено на согласование подготовки специалистов с потребностями экономики и рынка труда, а также на повышение качества образования.

Губернатор Воробьёв: В Подмосковье модернизируют 9 колледжей в 2025 году
Губернатор Воробьёв: В Подмосковье модернизируют 9 колледжей в 2025 году

А ранее Камбин утвердил постановление, определяющее порядок предоставления грантов талантливым иностранцам и лицам без гражданства, демонстрирующим выдающиеся способности. В постановлении прописаны критерии отбора претендентов, направления финансирования и условия участия в образовательных программах российских учреждений.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Минобрнауки РФ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar