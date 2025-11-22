Застрявшие в ОАЭ россияне вылетят в Москву в ночь на субботу

Российские туристы, которые не могут покинуть Объединённые Арабские Эмираты из-за отмены авиарейса, были размещены в гостинице. Ожидается, что их перелёт в Москву состоится в ночь на субботу, 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туроператоров, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что около 50 россиян с детьми застряли в ОАЭ после отмены рейса авиакомпании Air Arabia. Пассажиры ожидали назначения альтернативного рейса более суток. Отменённый рейс G9-956 из Шарджи в московский аэропорт Домодедово должен был вылететь 20 ноября в 18:55.

