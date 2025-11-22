Дело не в желудке: Life.ru выяснил, почему укачивает в машине и как с этим бороться

Путешествия на автомобиле являются привычным делом для многих. Однако для некоторых людей даже непродолжительная поездка может стать серьёзным испытанием из-за укачивания, отмечает врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. Во время общения с Life.ru специалист пояснила, как подготовиться к дороге и что предпринять, если самочувствие внезапно ухудшилось.

Причины возникновения «морской болезни» Как сообщила эксперт, синдром укачивания (кинетоз) появляется из-за рассогласования сигналов, поступающих в головной мозг от различных систем организма. Вестибулярный аппарат фиксирует движение, в то время как глаза видят неподвижный салон автомобиля, а тело находится в состоянии покоя. Эта противоречивая информация вызывает у мозга «замешательство», на которое он реагирует приступом тошноты.

По данным врача, укачиванию в первую очередь подвержены дети в возрасте до 10 лет, которые страдают от кинетоза в 60% случаев. Среди взрослых эта проблема сохраняется на протяжении жизни примерно у 5–10% населения. Кроме того, повышенную чувствительность имеют люди, страдающие хроническими заболеваниями вестибулярного аппарата или органов слуха.

Симптомы и их развитие Специалист уточнила, что расстройство начинается с таких признаков, как головокружение, общая слабость, повышенная сонливость, обильное слюноотделение и холодный пот. Следующей стадией становится тошнота, которая может перейти в рвоту. Чем дольше длится поездка, тем более выраженными становятся симптомы.

Первая помощь при укачивании Если в дороге стало плохо, собеседница Life.ru рекомендует предпринять следующие шаги: Поменять позу : лучше пересесть на переднее сиденье, чтобы иметь хороший обзор дороги, или прилечь, закрыв глаза.

: лучше пересесть на переднее сиденье, чтобы иметь хороший обзор дороги, или прилечь, закрыв глаза. Сконцентрироваться на статичном объекте : следует смотреть вдаль на линию горизонта, избегая наблюдения за мелькающими за окном объектами.

: следует смотреть вдаль на линию горизонта, избегая наблюдения за мелькающими за окном объектами. Нормализовать дыхание : поможет техника глубоких вдохов через нос с медленными выдохами через рот. Облегчить состояние также могут мятная жвачка или леденец.

: поможет техника глубоких вдохов через нос с медленными выдохами через рот. Облегчить состояние также могут мятная жвачка или леденец. Обеспечить приток прохладного воздуха: стоит открыть окно или включить кондиционер, но избегать вдыхания запахов топлива. Прохлады добавит умывание лица и шеи влажной салфеткой.

Чудинская также предупредила, что в дороге не следует читать, пользоваться гаджетами, употреблять тяжёлую пищу, газированные или алкогольные напитки.

Как подготовиться к путешествию? Перед поездкой эксперт советует хорошо отдохнуть, так как недосып усиливает проявления укачивания. Завтрак должен быть лёгким — подойдут йогурт, овсяная каша или банан. Важно избегать как голода, так и переедания. Кроме того, необходимо отказаться от сигарет и алкоголя, которые провоцируют тошноту. С собой в дорогу рекомендуется взять мятные или имбирные конфеты, бутылку прохладной воды с добавлением лимона, влажные салфетки и пакеты на случай рвоты.

Медикаменты и тренировка вестибулярного аппарата Для профилактики можно применять антигистаминные препараты, такие как «Драмина» или «Авиамарин». Как отметила врач, их действие продолжается до 6 часов, но побочным эффектом часто является сонливость, что делает их непригодными для водителей.

Специалист подчеркнула, что проблема может быть связана со слабым вестибулярным аппаратом, который можно и нужно укреплять. Для его тренировки подходят регулярное качание на качелях, непродолжительные вращения вокруг своей оси, а также наклоны головы и повороты корпуса. Также хорошо помогают плавание, танцы и игровые виды спорта, такие как футбол или баскетбол.

Чтобы свести к минимуму риск укачивания, следует заранее подготовиться к поездке. В автомобиле лучше занимать место рядом с водителем и следить за дорогой.

Также для предотвращения неприятных ощущений во время автомобильной поездки в случае, если ребёнка укачивает, не лишним будет обратиться к педиатру. Специалист сможет назначить лекарства, которые помогут уменьшить симптомы укачивания, воздействуя на вестибулярный аппарат. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.