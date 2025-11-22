Венгрия остаётся голосом разума и мира в Европе. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X, комментируя высказывание министра иностранных дел Венгрии.

«Венгрия остаётся голосом разума и мира в Европе. Военные авантюристы из ЕС продолжают жить в ложном мире бесконечной войны, созданном Байденом. Голоса разума и мира возобладают, разоблачая глобалистскую медийную машину, занимающуюся промыванием мозгов ложными нарративами и пропагандой войны», — написал он.

Ранее Петер Сийярто оценил мирный план США по Украине как способ укрепить безопасность Европы, восстановить экономические связи с Россией и снять санкции, при этом не деля мир на блоки. Он подчеркнул, что европейские лидеры, продолжающие финансировать Украину, своими действиями подрывают усилия по мирному урегулированию.

Ранее Франция, Великобритания и Германия не поддержали ключевые положения мирной инициативы США по урегулированию конфликта на Украине. В пятницу состоялся телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. По его итогам стороны договорились, что ВСУ должны сохранить обороноспособность, а нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для любых мирных переговоров.