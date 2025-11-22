В ГД призвали заменить счётчики электроэнергии на интеллектуальные приборы

Россиянам нужно будет заменять устаревшие счётчики на интеллектуальные приборы, способные самостоятельно передавать данные о потреблении электроэнергии. Об этом рассказал РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 января 2022 года в России установлен порядок, в соответствии с которым все электросчётчики подлежат замене на интеллектуальные приборы. Такие устройства автоматически, без участия жильцов, передают данные потребления», — отметил парламентарий.

Как пояснил депутат, замена требуется, если прибор вышел из строя, показывает неправильные данные, имеет трещины или другие дефекты, либо исчерпан срок эксплуатации. Информация о дате изготовления и допустимом периоде работы указана как в техническом паспорте, так и на корпусе устройства. Средний срок службы счётчиков составляет 25–30 лет, поверка проводится каждые 8–10 лет.

А ранее Life.ru рассказал, что жильцы имеют право требовать пересчёта платежей за отопление в случаях, когда в квартирах или подъездах температура воздуха опускается ниже установленной нормы. Обязательным условием для получения перерасчёта является официальная фиксация отклонения температурного режима от установленных нормативов. В жилых помещениях температура воздуха не должна опускаться ниже 18 градусов, а в подъездах многоквартирных домов — ниже 16 градусов.