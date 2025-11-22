Самовольное украшение подъезда к Новому году грозит штрафом

Жильцы многоквартирных домов, планирующие украсить подъезд к Новому году, рискуют получить штраф. Как рассказал агентству «Прайм» юрист Олег Черкасов, россиянам необходимо ознакомиться с правовыми и противопожарными нормами.

«Если отдельные жильцы решат самостоятельно разместить украшения на стенах подъезда, поручнях лестниц, в кабинах лифтов и т.д., они нарушат нормы Жилищного кодекса. Дело в том, что указанные объекты относятся к общедомовому имуществу, его использование возможно с согласия всех жильцов», — подчеркнул юрист.

По его словам, в случае административного нарушения — наказание будет в размере до 100 рублей, а то и вовсе не применяться. Но серьёзные последствия возможны при нарушении правил пожарной безопасности. Физлица рискуют получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, управляющие компании — от 300 до 400 тысяч.

А ранее дизайнер рассказала Life.ru об устаревших приёмах украшения дома к Новому году. В прошлом остались крупные пластиковые игрушки и дешёвые искусственные венки — сегодня гораздо чаще используют handmade декор из натуральных материалов: ягоды, шишки, ветки хвои и текстиль с выразительной фактурой. Кроме того, необходимо продумать единый сценарий по всему пространству в разных помещениях.