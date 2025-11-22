Убийца военкора Татарского не стала обжаловать приговор в Верховном суде

Согласно судебным документам, Дарья Трепова*, признанная виновной в организации теракта в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, не обжаловала свой приговор в Верховном суде России. Об этом пишет РИА «Новости».

Сразу после апелляционного слушания Трепова* по видеосвязи сообщила о планах обжаловать приговор в кассационном порядке. Однако, как следует из судебных материалов, она не реализовала это намерение, и срок на подачу жалобы истёк.

У Треповой* остаётся возможность обратиться за восстановлением срока для обжалования. Однако для этого необходимо доказать, что он был пропущен по уважительной причине — к примеру, из-за болезни.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 36-летнюю местную жительницу, которая восхваляла и оправдывала теракт в отношении военкора и писателя Владлена Татарского, совершённый Дарьей Треповой* с помощью статуэтки с бомбой. Фанатка «‎киллерши со статуэткой» официально нигде не работает и является уроженкой Петрозаводска. По данным следствия, в апреле 2023 года она в соцсетях восхищалась террористкой Треповой*, которая убила Татарского и нанесла увечья 40 очевидцам, устроив взрыв бомбы в кафе в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 «Публичное оправдание терроризма».

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.