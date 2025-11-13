«Откройте, полиция!» Кровожадную фанатку «киллерши со статуэткой» задержали в Петербурге
Поклонницу террористки Треповой* задержали за посты об убийстве Татарского
Подозреваемая по делу об оправдании теракта. Обложка © Life.ru
В Санкт-Петербурге полиция задержала 36-летнюю местную жительницу, которая восхваляла и оправдывала теракт в отношении военкора и писателя Владлена Татарского, совершённый Дарьей Треповой* с помощью статуэтки с бомбой. У подозреваемой уже проведены обыски. Кадры публикует Life.ru.
Задержание жительницы Петербурга за оправдание теракта. Видео © Life.ru
Силовики нагрянули в квартиру обвиняемой в Московском районе Петербурга вечером 12 ноября. Фанатка «киллерши со статуэткой» официально нигде не работает и является уроженкой Петрозаводска. По данным следствия, в апреле 2023 года она в соцсетях восхищалась террористкой Треповой*, которая убила Татарского и нанесла увечья 40 очевидцам, устроив взрыв бомбы в кафе в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 «Публичное оправдание терроризма».
В настоящее время задержанной уже предъявлено официальное обвинение в вышеуказанном преступлении. Так же правоохранители проверяют данные о её причастности к другим преступлениям террористического характера.
Напомним, что покушение на Владлена Татарского произошло в одном из баров Санкт-Петербурга в начале апреля 2023 года. В результате мощного взрыва, прогремевшего в этом заведении, погиб сам военкор, а также пострадали десятки человек. Виновницей трагедии стала Дарья Трепова*, которая подарила Татарскому статуэтку, в которой была скрыта бомба. В январе 2024 года суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии. Суд объявил в международный розыск куратора террористки.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Внесена в список террористов и экстремистов.