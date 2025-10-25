Сектор Газа
25 октября, 02:31

Суд объявил в международный розыск куратора террористки Треповой*

Роман Попков*. Обложка © VK / Роман Попков*

Экс-журналиста из Брянской области Романа Попкова*, который был куратором террористки Дарьи Треповой*, объявили в международный розыск. Согласно судебным документам мужчина обладает двойным гражданством. Об этом пишет ТАСС.

При заочном избрании меры пресечения суд принял во внимание целый ряд отягчающих обстоятельств: уклонение от следствия, отсутствие легального источника дохода и постоянного места жительства. Уголовное преследование бывшего журналиста связано с расследованием громкого теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Напомним, что покушение на Владлена Татарского произошло в одном из баров Санкт-Петербурга в начале апреля 2023 года. В результате мощного взрыва, прогремевшего в этом заведении, погиб сам военкор, а также пострадали десятки человек. Виновницей этой трагедии стала Дарья Трепова*, которая подарила Татарскому статуэтку, в которой была скрыта бомба. Девушка частично признала свою вину в организации теракта, однако утверждает, что не знала о наличии взрывчатого вещества. В январе 2024 года суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии.

* Внесены в список террористов и экстремистов.

