Суд объявил в международный розыск куратора террористки Треповой*

Экс-журналиста из Брянской области Романа Попкова*, который был куратором террористки Дарьи Треповой*, объявили в международный розыск. Согласно судебным документам мужчина обладает двойным гражданством. Об этом пишет ТАСС.

При заочном избрании меры пресечения суд принял во внимание целый ряд отягчающих обстоятельств: уклонение от следствия, отсутствие легального источника дохода и постоянного места жительства. Уголовное преследование бывшего журналиста связано с расследованием громкого теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.