22 ноября, 03:07

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

Обложка © Unsplash / SnapSaga

Утром 22 ноября у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом рассказала РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

По словам Семёновой, эпицентр располагался примерно в 200 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 30 километров. Подземные толчки ощущались в Северо-Курильске на уровне двух–трёх баллов.

А сутками ранее в районе Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки также ощущались жителями Северо-Курильска. Его эпицентр находился в 89 км к юго-востоку от Северо-Курильска на глубине 20 км.

