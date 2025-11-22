Суд в Твери арестовал автомобиль актёра Дмитрия Харатьяна из-за спора компаний
Обложка © Telegram / Дмитрий Харатьян
Автомобиль, принадлежащий известному российскому актёру Дмитрию Харатьяну, был арестован в рамках судебного разбирательства между коммерческими организациями. Соответствующая информация содержится в материалах дела, которые цитирует РИА «Новости».
Согласно судебной документации, в апреле 2024 года в один из районных судов Твери поступило исковое заявление от компании «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко» к нескольким юридическим и физическим лицам. Истец требовал взыскания солидарной задолженности по договорам купли-продажи транспортных средств на сумму свыше 36,5 миллионов китайских юаней.
В мае того же года в рамках обеспечения иска судебной инстанцией были введены ограничительные меры, включая запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, являющихся предметом договоров купли-продажи. Данное решение впоследствии оспаривалось в апелляционном порядке.
В материалах дела фигурирует третье лицо — Дмитрий Вадимович Харатьян. Представитель актёра ходатайствовал об отмене обеспечительных мер, аргументируя это тем, что на момент наложения ареста спорные автомобили уже перешли в собственность новых владельцев. По мнению заявителя, подобные ограничения необоснованно нарушают права добросовестных приобретателей.
Однако апелляционная инстанция 30 января текущего года отклонила жалобу, оставив первоначальное решение без изменений.
Ранее сообщалось, что у кинокомпании «Диафильм», совладельцами которой являются известные российские артисты Дмитрий Харатьян и Гарик Сукачёв, вновь возникли серьёзные проблемы с налоговой службой. ФНС повторно заблокировала счёта предприятия. В октябре 2024 года сообщалось о первой блокировке счетов ООО «Диафильм» со ссылкой на данные системы «Контур.Фокус». Владельческая структура компании остаётся неизменной: Сукачёву и Харатьяну принадлежит по 40% бизнеса, ещё 20% находятся у Анастасии Жидковой. Согласно новой информации, в сентябре 2025 года налоговая служба вновь вынесла решение о приостановке всех банковских операций компании. Официальной причиной указано «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока её представления».
