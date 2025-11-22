Россия и США
22 ноября, 03:12

Суд в Твери арестовал автомобиль актёра Дмитрия Харатьяна из-за спора компаний

Обложка © Telegram / Дмитрий Харатьян

Автомобиль, принадлежащий известному российскому актёру Дмитрию Харатьяну, был арестован в рамках судебного разбирательства между коммерческими организациями. Соответствующая информация содержится в материалах дела, которые цитирует РИА «Новости».

Согласно судебной документации, в апреле 2024 года в один из районных судов Твери поступило исковое заявление от компании «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко» к нескольким юридическим и физическим лицам. Истец требовал взыскания солидарной задолженности по договорам купли-продажи транспортных средств на сумму свыше 36,5 миллионов китайских юаней.

В мае того же года в рамках обеспечения иска судебной инстанцией были введены ограничительные меры, включая запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, являющихся предметом договоров купли-продажи. Данное решение впоследствии оспаривалось в апелляционном порядке.

В материалах дела фигурирует третье лицо — Дмитрий Вадимович Харатьян. Представитель актёра ходатайствовал об отмене обеспечительных мер, аргументируя это тем, что на момент наложения ареста спорные автомобили уже перешли в собственность новых владельцев. По мнению заявителя, подобные ограничения необоснованно нарушают права добросовестных приобретателей.

Однако апелляционная инстанция 30 января текущего года отклонила жалобу, оставив первоначальное решение без изменений.

Налоговая заблокировала счета блогера Николая Соболева за долг
Ранее сообщалось, что у кинокомпании «Диафильм», совладельцами которой являются известные российские артисты Дмитрий Харатьян и Гарик Сукачёв, вновь возникли серьёзные проблемы с налоговой службой. ФНС повторно заблокировала счёта предприятия. В октябре 2024 года сообщалось о первой блокировке счетов ООО «Диафильм» со ссылкой на данные системы «Контур.Фокус». Владельческая структура компании остаётся неизменной: Сукачёву и Харатьяну принадлежит по 40% бизнеса, ещё 20% находятся у Анастасии Жидковой. Согласно новой информации, в сентябре 2025 года налоговая служба вновь вынесла решение о приостановке всех банковских операций компании. Официальной причиной указано «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока её представления».

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

