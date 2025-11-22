В Москве 22 ноября ожидается облачность, небольшие осадки и до 4 градусов тепла

В Москве 22 ноября будет облачная погода с локальными дождями и гололёдом, дневная температура поднимется до +4. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Днём столбики термометров покажут 2–4 градуса тепла, ночью отметка снизится до минус 2. Ветер северо-западного направления ожидается со скоростью 3–8 м/с, давление воздуха около 747 мм ртутного столба. На территории Подмосковья дневная температура колеблется от 1 до 6 градусов, ночью возможны понижения до -5.

