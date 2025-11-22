Скончалась итальянская эстрадная исполнительница Орнелла Ванони

На 92-м году жизни скончалась итальянская эстрадная певица Орнелла Ванони. Как передаёт Corriere della Sera, артистке стало плохо дома в Милане.

Ванони родилась в обеспеченной семье и получила престижное зарубежное образование. Завершив обучение в Миланской академии драматического искусства, она вскоре начала свою профессиональную музыкальную карьеру.

На протяжении многолетней творческой деятельности певица сотрудничала со многими выдающимися музыкантами, включая Фабрицио Де Андре и Лучо Далла, а также с известными джазовыми исполнителями. Восемь раз она участвовала в фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, в последний раз выступив там в 2018 году. По информации издания, в 2020 и 2021 годах, а также два года назад Ванони появлялась на знаменитой сцене «Аристон» в качестве специального гостя фестиваля.

Ранее на 85-м году жизни скончался известный российский актёр и режиссёр, заслуженный артист России Сергей Десницкий. Печальную новость подтвердила пресс-служба Московского Художественного театра имени Чехова. Театр выразил глубокие соболезнования родным и близким мастера. Там же подчеркнули, что коллектив понёс тяжёлую утрату, потеряв выдающегося артиста и режиссёра. Информация о дате и месте прощания будет опубликована дополнительно.