Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 04:26

Гендиректора ЦПБ ОВИ Люфанова обвиняют в попытке хищения 131 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CrizzyStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CrizzyStudio

Гендиректор «Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры» Сергей Люфанов, а также ряд его соучастников планировали похитить 131 миллион рублей у Минобороны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Группа намеревалась похитить ещё 131 миллион рублей за следующий этап работ, однако этому помешала корректировка техзадания Минобороны и последующая проверка, выявившая нарушения», — говорится в материалах дела. Кроме того, аферисты завышали стоимость работ и количество затраченного труда в отчётных документах.

Суд взыскал имущество экс-министра Кибовского на 1 млрд рублей
Суд взыскал имущество экс-министра Кибовского на 1 млрд рублей

Напомним, 14 ноября Сергей Люфанов был объявлен в федеральный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве при исполнении контракта с Министерством обороны. Для компенсации ущерба, составившего порядка 11 миллионов рублей, следствие добилось в Одинцовском горсуде ареста средств на счетах «Центра пожарной безопасности».

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar