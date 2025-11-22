Гендиректора ЦПБ ОВИ Люфанова обвиняют в попытке хищения 131 млн рублей

Гендиректор «Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры» Сергей Люфанов, а также ряд его соучастников планировали похитить 131 миллион рублей у Минобороны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Группа намеревалась похитить ещё 131 миллион рублей за следующий этап работ, однако этому помешала корректировка техзадания Минобороны и последующая проверка, выявившая нарушения», — говорится в материалах дела. Кроме того, аферисты завышали стоимость работ и количество затраченного труда в отчётных документах.

Напомним, 14 ноября Сергей Люфанов был объявлен в федеральный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве при исполнении контракта с Министерством обороны. Для компенсации ущерба, составившего порядка 11 миллионов рублей, следствие добилось в Одинцовском горсуде ареста средств на счетах «Центра пожарной безопасности».