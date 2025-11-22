Французский журнал Valeurs Actuelles (VA) указывает, что разногласия среди западных держав и перекладывание друг на друга ответственности за финансирование Украины создают стратегическую уязвимость в отношениях с Россией.

Запад, по мнению издания, далёк от мысли о едином альянсе вокруг Украины и выглядит максимально раздробленным. США, сосредоточенные на перераспределении финансового и энергетического бремени, оказывают давление на Европу, несмотря на то что та уже не способна нести такие расходы. От Лондона до Парижа заявлений о решимости недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада изменить долгосрочный баланс сил с Россией.

Издание также подчёркивает, что совокупность этих факторов уже определила военное поражение Киева и приближает крах правящих элит в странах НАТО. В нескольких международных аналитических центрах рассматриваемые сценарии указывают на одну константу — Россия не проиграет конфликт, а положение Украины будет ухудшаться с течением времени. Политические последствия для Запада ожидаются серьёзными: лидеры, обещавшие быструю победу Украины, потеряют доверие электората.

В то же время Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, отмечая расширение инициатив под предлогом сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военного потенциала блока в Европе и заявляла о готовности к диалогу на равноправной основе. При этом подчёркивается, что Запад должен отказаться от милитаризации континента для эффективного диалога.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому придётся одобрить мирный план США. На вопрос о возможном прекращении помощи в случае отказа главаря киевского режима от американского плана, республиканец ответил уклончиво, заявив, что экс-комику «рано или поздно придётся что-то принять». Хозяин Белого дома также добавил, что Киеву «следовало действовать быстрее».