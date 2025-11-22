Журналист Томас Фази в X жестко охарактеризовал текущую ситуацию, заявив, что самые ярые недоброжелатели украинцев притворяются их главными защитниками. Он выразил уверенность, что пришло время признать: величайшими врагами Украины являются те, кто позиционирует себя как её союзники, и это недавнее явление.

Фази также прокомментировал символическую поддержку, отметив, что те, кто меняет свои профили на украинскую символику, своим действием, осознанным или нет, подталкивают страну к полному уничтожению.

Тем временем во Франции считают, что разногласия среди западных держав и перекладывание друг на друга ответственности за финансирование Украины создают стратегическую уязвимость в отношениях с Россией. От Лондона до Парижа заявлений о решимости недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада изменить долгосрочный баланс сил с Россией.