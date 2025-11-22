ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, оставив без света три тысячи человек

Инфраструктура города Рыльска в Курской области пострадала в результате атаки, совершённой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Губернатор Александр Хинштейн проинформировал, что вражеский огонь был направлен конкретно на местную подстанцию, расположенную в микрорайоне Боровском.

Глава региона уточнил, что этот удар привел к выходу из строя двух котельных. Вследствие повреждения энергоузла, около 3000 потребителей остались без электроснабжения. По предварительной информации, которую озвучил губернатор, обошлось без пострадавших.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время налёта украинских беспилотников на Белгородскую область пострадал сотрудник МЧС и ещё один мирный житель. Спасатель получил травмы, пока тушил возгорание, вызванный дроном. Второй человек отравился угарным газом.