22 ноября, 06:17

ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, оставив без света три тысячи человек

Обложка © GigaChat

Инфраструктура города Рыльска в Курской области пострадала в результате атаки, совершённой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Губернатор Александр Хинштейн проинформировал, что вражеский огонь был направлен конкретно на местную подстанцию, расположенную в микрорайоне Боровском.

Глава региона уточнил, что этот удар привел к выходу из строя двух котельных. Вследствие повреждения энергоузла, около 3000 потребителей остались без электроснабжения. По предварительной информации, которую озвучил губернатор, обошлось без пострадавших.

Обломки дрона упали на предприятие в Тамбовской области
Обломки дрона упали на предприятие в Тамбовской области

Ранее Life.ru рассказывал, что во время налёта украинских беспилотников на Белгородскую область пострадал сотрудник МЧС и ещё один мирный житель. Спасатель получил травмы, пока тушил возгорание, вызванный дроном. Второй человек отравился угарным газом.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

