Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 06:55

«Ошарашенная» мирным планом Трампа Германия знала о нём ещё с октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Офис канцлера Германии Фридриха Мерца знал о мирном плане США по Украине как минимум с конца октября. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Несмотря на публичные заявления об удивлении инициативой, документ был известен службам безопасности и сотрудникам Мерца по геополитическим вопросам. Совет безопасности ФРГ обсуждал этот вопрос ещё 11 ноября.

Статья критикует роль Германии в сложившейся ситуации. Источники газеты сообщают, что Россия активно пыталась вовлечь Германию в переговоры, но из-за её «неправильного геополитического вектора» Москва всё чаще обращает взор на Великобританию.
Накануне стало известно о телефонном разговоре, который состоялся между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Основной темой обсуждения стала последняя мирная инициатива, предложенная Соединёнными Штатами.

Мария Любицкая
