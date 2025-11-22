Офис канцлера Германии Фридриха Мерца знал о мирном плане США по Украине как минимум с конца октября. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Несмотря на публичные заявления об удивлении инициативой, документ был известен службам безопасности и сотрудникам Мерца по геополитическим вопросам. Совет безопасности ФРГ обсуждал этот вопрос ещё 11 ноября.

Статья критикует роль Германии в сложившейся ситуации. Источники газеты сообщают, что Россия активно пыталась вовлечь Германию в переговоры, но из-за её «неправильного геополитического вектора» Москва всё чаще обращает взор на Великобританию.

Накануне стало известно о телефонном разговоре, который состоялся между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Основной темой обсуждения стала последняя мирная инициатива, предложенная Соединёнными Штатами.