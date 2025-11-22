Синоптик предупредил о морозах до -40 градусов на севере Сибири, Урала и Якутии

Синоптики прогнозируют резкое расхождение температурных режимов на территории России: в то время как северные и некоторые восточные регионы столкнутся с настоящей зимней стужей, юг страны будет наслаждаться аномальным теплом.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что на севере Урала, в северных районах Сибири и Якутии ожидается приток арктического воздуха, что приведет к «по-настоящему холодной, зимней погоде». По его словам, в течение ближайших выходных и рабочих дней температура там будет отклоняться от климатической нормы на 7–13 градусов, опускаясь до минус 30–37 градусов.

Вильфанд уточнил, что уже с воскресенья холодные массы с Северного Ледовитого океана начнут смещаться на север Красноярского края. В частности, в Туруханском районе с 23 по 26 ноября прогнозируется дефицит тепла в 8–14 градусов, с минимумами до минус 32–39. На Таймыре и в Эвенкии столбики термометров опустятся до минус 36–41 градуса. В северной части Якутии, где наступает «наиболее зимняя пора», с 22 по 26 ноября сохранится отклонение от нормы на 5–10 градусов, а минимальная температура составит минус 43–47 градусов.

Особый контраст наблюдается в Мурманской области на европейской территории. Вильфанд отметил, что, несмотря на влияние теплого течения Гольфстрим, здесь ожидается температура на 8–14 градусов ниже нормы, что означает 18–23 градуса мороза для «замерзающего порта» до конца следующей недели.

Однако этот холод будет противопоставлен южным регионам. Вильфанд подчеркнул, что на юго-западе Сибири благодаря атлантическим потокам сохранится теплая погода. Более того, на юге Сибири (Бурятия, Забайкальский край, Амурская область) и на юге Дальнего Востока ожидается «очень теплая погода» с превышением нормы на 8–12 градусов. Резкое потепление зафиксируют и на Чукотке: после холодных выходных с понедельника произойдет скачок температуры на 15–20 градусов, где ночные значения составят минус 10–15, а дневные — минус 5–7, с возможными околонулевыми значениями в Анадыре.

Ранее сообщалось, что в Сочи установилась аномально тёплая для конца осени погода, температура достигает почти +30°C. Местные жители и туристы наблюдают уникальное явление, которое называют «летом в ноябре». Некоторые отдыхающие продолжают купаться в море, несмотря на то, что вода прогревается лишь до +15°C.