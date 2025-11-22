Нового командующего Южной группировкой войск назвали человеком с безупречной биографией

Командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев — человек с безупречной военной биографией. Об этом заявил военный эксперт Олег Шаландин, комментируя назначение генерала.

«Он человек с безупречной военной биографией. Прошёл должности все последовательно, никаких служебных прыжков не было. Он человек достойный», — подчеркнул Шаландин в беседе с «Царьградом».

По словам эксперта, 46-летний генерал-лейтенант ранее командовал 58-й армией и зарекомендовал себя как профессиональный военачальник. Шаландин также отметил, что такая ротация кадров является нормальной практикой в условиях ведения боевых действий.

Собеседник издания пояснил, что смена командующих обычно происходит после успешного выполнения поставленных задач. Эта система, по его словам, доказала свою эффективность ещё в годы Великой Отечественной войны и позволяет поддерживать высокую оперативную эффективность войск.

Во время визита президента России Владимира Путина в командный пункт группировки «Запад» стало известно о кадровых перестановках: генерал-лейтенант Сергей Медведев, ранее занимавший должность начальника штаба группировки «Юг», стал её новым командующим. Он сменил генерал-полковника Александра Санчика, который был переведён на повышение — назначен заместителем министра обороны России.