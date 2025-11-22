Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 07:32

Нового командующего Южной группировкой войск назвали человеком с безупречной биографией

Сергей Медведев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Кремля

Сергей Медведев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Кремля

Командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев — человек с безупречной военной биографией. Об этом заявил военный эксперт Олег Шаландин, комментируя назначение генерала.

«Он человек с безупречной военной биографией. Прошёл должности все последовательно, никаких служебных прыжков не было. Он человек достойный», — подчеркнул Шаландин в беседе с «Царьградом».

По словам эксперта, 46-летний генерал-лейтенант ранее командовал 58-й армией и зарекомендовал себя как профессиональный военачальник. Шаландин также отметил, что такая ротация кадров является нормальной практикой в условиях ведения боевых действий.

Собеседник издания пояснил, что смена командующих обычно происходит после успешного выполнения поставленных задач. Эта система, по его словам, доказала свою эффективность ещё в годы Великой Отечественной войны и позволяет поддерживать высокую оперативную эффективность войск.

Военный эксперт назвал логичным назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
Военный эксперт назвал логичным назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

Во время визита президента России Владимира Путина в командный пункт группировки «Запад» стало известно о кадровых перестановках: генерал-лейтенант Сергей Медведев, ранее занимавший должность начальника штаба группировки «Юг», стал её новым командующим. Он сменил генерал-полковника Александра Санчика, который был переведён на повышение — назначен заместителем министра обороны России.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar