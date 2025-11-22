Петербуржец пырнул ножом соседа по коммуналке и теперь ему светит 8 лет тюрьмы

Прокуратура Невского района утвердила обвинение 57-летнему мужчине, который во время бытового конфликта нанёс соседу ножевое ранение в спину, а затем ударил ногой в голову. Пострадавшему был причинён тяжкий вред здоровью.

По данным следствия, инцидент произошёл вечером 20 июля 2025 года в коммунальной квартире на Рабфаковском переулке. Конфликт между соседями перерос в физическое противостояние, в ходе которого обвиняемый использовал нож, а затем нанёс дополнительный удар ногой по голове лежащего потерпевшего, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Уголовное дело уже передано в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

А в Чебоксарах 17-летний подросток, вооружённый ножом, удерживал в квартире свою мать и младшего брата. Инцидент произошёл вечером 16 ноября — молодой человек в неадекватном состоянии вытолкнул отца из квартиры и забаррикадировался внутри с заложниками. На место оперативно выехали совместные наряды полиции и Росгвардии, которым удалось задержать злоумышленника и освободить удерживаемых.